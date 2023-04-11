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Serdar Ortaç’la Zamanda Akustik Yolculuk!

Besteleriyle, müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarıyla Türk pop müziğine yön veren başarılı sanatçı Serdar Ortaç’ın akustik parçalardan oluşan yepyeni albümü için geri sayım başladı.

Serdar Ortaç’la Zamanda Akustik Yolculuk!

Buram buram Serdar Ortaç kokan bu çalışma ünlü sanatçının hayranlarını oldukça heyecanlandıracak tatda… Yıllar geçmesine rağmen iz bırakan hit parçalarını ilk kez “Serdar Ortaç Akustik Vol 1” albümünde toplayan Ortaç, bu kez daha yalın ve daha dingin bir tarz ile karşımızda olacak.

Serdar Ortaç’la Zamanda Akustik Yolculuk!

Farklı bir soundla seslendirilen şarkılar adeta zamansız bir başucu albümünü aratmayacak. Toplam 10 şarkının yer aldığı bu değerli albüm müzikseverler için hem romantik hem de keyifli bir deneyim sunarak, dinleyicilerde şarkıları sanki ilk defa duyuyormuş hissi yaratacak. Albümdeki parçaların sözleri Serdar Ortaç ve duayen sanatçı Aysel Gürel’e ait olurken besteler ise Guıllermo Wıllıam, Enrıque Luque, Sotırıs Stavrıdıs, Mohamed Abdel Wahab, Krıakos Papadopoulos ve Serdar Ortaç imzasını taşıyor.

AKUSTİK KONSER TADINDA KLİPLER

“Serdar Ortaç Akustik Vol 1” albümündeki şarkıların klipleri de parçalar kadar naif bir özelliğe sahip. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından stüdyoda, albümün ruhuna uygun çekilen klipler gönülleri feth edecek.

Serdar Ortaç’ın “Serdar Ortaç Akustik Vol 1” albümü 7 Nisan’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Poll Akustik YouTube kanalında…

Hakan Şaşmaz Hakan Şaşmaz
Editör
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