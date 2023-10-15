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Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Besteleriyle, müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarıyla, Türk pop müziğine yön veren başarılı sanatçı Serdar Ortaç, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.  

Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Serdar Ortaç geçtiğimiz ay çıkardığı Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınlanan “Ferhat” isimli teklisiyle de müzik listelerinde başı çekiyor.

Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Sözü ve müziği kendisine ait olan bu slow-pop single, Selim Çaldıran aranjesiyle bir Serdar Ortaç klasiğini yaşatmaya devam ediyor.

Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Müzik arşivine yeniden dillere dolanacak bir hit daha bırakan ünlü popçu, ayrılık yaşayan çiftlerin, giden sevgililerin ardından dinlenecek tattaki parçasıyla hayranlarını selamlıyor.

Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Şarkının atmosferini en yalın haliyle anlatan klibi ise ünlü yönetmen Erkan Nas’ın objektifinden izliyoruz. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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