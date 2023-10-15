Serdar Ortaç “Ferhat” ile listelerin yine vazgeçilmezi!

Serdar Ortaç geçtiğimiz ay çıkardığı Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınlanan “Ferhat” isimli teklisiyle de müzik listelerinde başı çekiyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan bu slow-pop single, Selim Çaldıran aranjesiyle bir Serdar Ortaç klasiğini yaşatmaya devam ediyor.

Müzik arşivine yeniden dillere dolanacak bir hit daha bırakan ünlü popçu, ayrılık yaşayan çiftlerin, giden sevgililerin ardından dinlenecek tattaki parçasıyla hayranlarını selamlıyor.

Şarkının atmosferini en yalın haliyle anlatan klibi ise ünlü yönetmen Erkan Nas’ın objektifinden izliyoruz.

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