Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

Seyirci rekoru kırılan konserde eşsiz anlar yaşatan Ortaç, hitleri, performansı ve dansçılarıyla rüzgar gibi esti. Müzikseverlerin ünlü sanatçının şarkılarına dans ederek eşlik ettiği o anlar geceye damga vurdu.

İlginin ve coşkunun yoğun olduğu gecede alkışlar eşliğinde sahneye adım atan ünlü popçu, ilk dakikalarda eğlencenin ateşini fitilledi. Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını bir konsere sığdıran Serdar Ortaç, geniş repertuarı ile unutulmaz bir müzik şölenine daha imza attı.

‘Canıma Minnet’, ‘Ben Adam Olmam’, ‘Dansöz’ gibi hareketli parçalarıyla İzmirli hayranlarını yerinde oturtmayan ünlü popçu, ‘Bilsem Ki’, Haber Gelmiyor Yardan’, gibi slow şarkılarıyla da romantizm rüzgarları estirdi.

Kendi bestelerinin yanı sıra repertuvarında oyun havalarına da yer veren Ortaç, yıllara meydan okuyan hitlerini 120 bin hayranından oluşan dev korosuyla hep bir ağızdan seslendirdi.

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