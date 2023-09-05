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Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

İzmir’de 'Gençlik' temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın üçüncü günü Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Serdar Ortaç ile taçlandı. 120 bin müzikseverin akın ettiği Çim Konserleri’nde İzmir, adeta ünlü popçunun hayranlarıyla doldu taştı.

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

Seyirci rekoru kırılan konserde eşsiz anlar yaşatan Ortaç, hitleri, performansı ve dansçılarıyla rüzgar gibi esti. Müzikseverlerin ünlü sanatçının şarkılarına dans ederek eşlik ettiği o anlar geceye damga vurdu.

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

İlginin ve coşkunun yoğun olduğu gecede alkışlar eşliğinde sahneye adım atan ünlü popçu, ilk dakikalarda eğlencenin ateşini fitilledi. Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını bir konsere sığdıran Serdar Ortaç, geniş repertuarı ile unutulmaz bir müzik şölenine daha imza attı.

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

‘Canıma Minnet’, ‘Ben Adam Olmam’, ‘Dansöz’ gibi hareketli parçalarıyla İzmirli hayranlarını yerinde oturtmayan ünlü popçu, ‘Bilsem Ki’, Haber Gelmiyor Yardan’, gibi slow şarkılarıyla da romantizm rüzgarları estirdi.

Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

Kendi bestelerinin yanı sıra repertuvarında oyun havalarına da yer veren Ortaç, yıllara meydan okuyan hitlerini 120 bin hayranından oluşan dev korosuyla hep bir ağızdan seslendirdi.

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