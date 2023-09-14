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Serdar Ortaç Boğaz’ı salladı

Serdar Ortaç, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinin onuncusunu önceki akşam tamamladı.

Serdar Ortaç Boğaz’ı salladı

Binlerce kişinin bir kez daha “Serdar Ortaç” dediği gecede, enerjik bir konsere daha imza atan ünlü sanatçı, bu sezon Kuruçeşme Açıkhava’da toplamda 35 bin müzikseveri ağırlamış oldu.

Serdar Ortaç Boğaz’ı salladı

Her konserinde olduğu gibi biletleri günler öncesinde tükenen Serdar Ortaç, rekor kırmaya devam ediyor. Başarılı popçu, yaklaşık iki buçuk saat kaldığı sahnesinde dansçılarının sahne şovuyla görsel bir şölen yaşatırken Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseveri eğlenceye doyurdu. Kendi yazdığı şarkılar ve bestelerinden oluşan repertuarındaki parçaları sevenleri ile hep birlikte söyledi.

Serdar Ortaç Boğaz’ı salladı

Ünlü sanatçı yoğun istek üzerine 26 Eylül'de yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya gelecek.

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