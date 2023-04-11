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Ece Mumay'dan Etkileyici Bir Şarkı: Affetmem, Sözleri ve Müziğiyle Dikkat Çekiyor!

Ece Mumay imzası taşıyan "Affetmem" adlı şarkı, Mahzen Media ve Angie Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mahzen Fabrick Youtube kanalında yayınlandı.

Ece Mumay'dan Etkileyici Bir Şarkı: Affetmem, Sözleri ve Müziğiyle Dikkat Çekiyor!

Şarkının söz ve müziği Ece Mumay'a ait olup, düzenlemesi ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu tarafından yapıldı. Şarkının video klibi ise başarılı yönetmen Amirali Ghorbanzadeh tarafından çekildi. Prodüktörlüğünü Tolga AYKUT'un üstlendiği bu güçlü şarkı, dinleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Ece Mumay'dan Etkileyici Bir Şarkı: Affetmem, Sözleri ve Müziğiyle Dikkat Çekiyor!

Ece Mumay, kendine özgü tarzı, güçlü vokali ve etkileyici sahne performansı ile tanınan başarılı bir müzisyen ve söz yazarıdır. "Affetmem" adlı şarkısı da, duygusal bir tema etrafında şekillenen sözleri ve etkileyici müziğiyle dikkat çekmektedir. Şarkının Aranje çalışmaları ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir.

"Affetmem" şarkısının video klibi ise Amirali Ghorbanzadeh yönetmenliğinde, profesyonel bir ekip tarafından çekilmiştir. Klibin görüntüleri ve görsel efektleri, şarkının duygusal atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Ece Mumay'nin "Affetmem" adlı şarkısı, Mahzen Media ve Angie Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mahzen Fabrick Youtube kanalında yayınlandı. Şarkı, dinleyicilere duygusal bir müzik deneyimi sunarken, Ece Mumay'ın müzikal yeteneklerini ve kendine özgü tarzını bir kez daha ortaya koymuş durumdadır.

 

Hakan Şaşmaz Hakan Şaşmaz
Editör
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