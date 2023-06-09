Tefo ve Ece Mumay'dan yürekleri titreten yeni şarkı

Nakarat bölümleriyle dikkat çeken şarkı, dinleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor. Tefo ve Ece Mumay'ın güçlü vokalleri, dinleyicilerin şarkıya olan bağını daha da güçlendiriyor. "Bu Şehir" şarkısı, içinde bulunduğumuz zorlu dönemlere ve kişisel mücadelelere dayanan bir tema sunuyor. Şehrin sınırlarını aşma, hayatta direnme ve olumsuzluklara meydan okuma konuları üzerine yoğunlaşan şarkı, dinleyicilere cesaret ve motivasyon aşılamayı hedefliyor.

Tefo tarafından yazılan sözler ve müzik, Remzi Kıraç tarafından oluşturulan beat ile bir araya getirildi. Şarkının düzenlemesini Acnatro yaparken, mix Onur Aşar tarafından gerçekleştirildi. Utku Ünsal ise şarkının mastering sürecinden sorumlu oldu. "Bu Şehir" adlı şarkının yönetmen koltuğunda ise Amirali Ghorbanzadeh oturdu. Prodüksiyonu ise Tolga Aykut üstlendi.

Tefo & Ece Mumay, "Bu Şehir" adlı şarkılarıyla müzikseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. Mahzen Media etiketiyle yayınlanan bu etkileyici şarkıyı ve eşsiz klibini Mahzen Fabrick YouTube kanalında bulabilirsiniz.

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