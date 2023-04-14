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Müziğin Yeni Dönemi: EZA - Ben Böylemiydim

Daha önce Koray Albayrak ismiyle tanınan ve Türkiye müzik piyasasında birçok hit şarkıya imza attı. Aldığı önemli bir kararla da kendi kariyerine EZA ismiyle devam ediyor. "Ben Böylemiydim" şarkısıyla yeni bir döneme başlayan EZA, dinleyicilerine farklı bir müzikal deneyim sunuyor.

Müziğin Yeni Dönemi: EZA - Ben Böylemiydim

EZA'nın, "Ben Böylemiydim" isimli şarkısı dinleyicilerle buluştu. Şarkının söz ve müziği EZA'ya ait, aranjesinde ise Esad Fidan ve Black Eagle imzası bulunuyor. Mixini Esad Fidan, masteringini ise İlkay Şencan gerçekleştirdi. Şarkının prodüktörlüğünü ise Tolga Aykut üstlendi.

Müziğin Yeni Dönemi: EZA - Ben Böylemiydim

Şarkı, insanın büyüdükçe kırılan tabularını ve değişen fikirlerini anlatıyor. EZA, hayata olan bakış açısının zamanla nasıl değiştiğini ve kendi içsel dönüşümünü samimi bir hikaye ile aktarıyor.

Aynı zamanda şarkıya eşlik eden bir video klip de yayınlandı. Klibi EZA’nın resmi youtube kanalında izlenebilirken, şarkı ise Mahzen Media etiketiyle dijital platformlarda dinlenilebiliyor. Dinleyicilere kendi özgün tarzını ve derin sözlerini bir kez daha hissettiren EZA, müzik dünyasındaki yeni dönemine iddialı bir giriş yaptı.

 

 

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