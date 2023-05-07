Ünlü şarkıcı Cengiz İmren şarkısını söylerken ceza yedi

Cengiz İmren, söz ve müziği kendisine ait Sevsene şarkısını Grand Müzik etiketiyle yayınladı. İmren, Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuştu. İşte röportajtan kesitler...



◊ Cengiz Bey son şarkınız ile “Sevsene” dediniz. Dinleyici şarkıyı sevdi mi?

- Dinleyicimiz şarkıyı çok sevdi. Zaten şarkıyı yayınlamadan önce yüzlerce kişiye dinletir, test ederim. Beklediğim ilginin fazlası geldi. O yüzden çok mutluyum. Sevsene çok naif bir şarkı. Klibi de yurtdışında Hayrettin Güneş yönetmenliğinde çektik. YouTube’da ise 20 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştık.

◊ Bir sevgi eksikliği mi hissettiniz de “Sevsene” dediniz?

- Etrafımda tartışan karı-koca ve sevgilileri hep uyarırdım. “Bağırmayın, birbirinizi sevin” derdim. Sevginin çözemediği hiçbir şey yok. ‘Sevsene’ bugüne kadar yazdığım en özel şarkı. Şarkıyı arabada dinlerken, İzmir-Çeşme arası 25 bin TL Trafik cezası yedim. Şarkıya kendimi kaptırmış, söyleyenin de ben olduğumu unutmuştum. Kendimi dinlemişim. Aslında böyle dinlemek bir yetenek ister. Kendini dinlerken kusurlarını duymazsın. Ben önce kusurlarımdan başlarım.

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