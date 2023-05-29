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Cengiz İmren: Hedefim 50 milyon

Kısa bir süre önce ‘Sevsene’ isimli şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan Cengiz İmren, yeni şarkısı ‘İhmal’ için gün sayıyor.

Cengiz İmren: Hedefim 50 milyon

‘Sevsene’ şarkısıyla youtube’de 20 milyon dinlenen İmren, yeni hedefinin ‘İhmal’ şarkısıyla 50 milyon olduğunu söyledi.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstleneceği, Grand Müzik etiketiyle yayınlanacak ‘İhmal’ şarkısının klibi önümüzdeki günlerde çekilecek. İmren’e klip’te kalabalık bir cast ekibi eşlik edecek.

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