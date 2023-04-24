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Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı, Show TV'de salı akşamları ekrana gelen Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor. İşte detaylar...

Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor

Ay Yapım’ın Show TV ekranlarında her hafta seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Aile'nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerde başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan usta oyuncu Musa Uzunlar önümüzdeki haftalarda Aile'nin kadrosunda yerini alacak.

 Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in kadrosunda yer aldığı ‘Aile’de hikaye giderek derinleşiyor.

Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor
Diziye önümüzdeki bölümlerde İlyas karakteri olarak girecek olan Musa Uzunlar'ın hikayenin gidişatına nasıl yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

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