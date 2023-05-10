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Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinin 11'inci bölümün sonunda kaza yaşandı. İşte haberin detayları...

Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinin 11'inci bölümün final sahnesi sırasında kaza yaşandı. Yapım şirleti Ay Yapım, açıklama yaptı.

Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama
Yapım şirkeri, "Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama
Dizi, salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor.

 

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