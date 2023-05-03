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Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden siyaset açıklaması geldi. İşte detaylar...

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Ay Yapım'ın dizisi Aile'nin son bölümünde, Leyla Soykan karakterini canlandıran Canan Ergüder yanan ampülü çıkarıp çocuğuna “Geleceğinizi kimsenin çalmasına izin vermeyeceğim” diye konuşması seçim öncesi gündem oldu.

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı
Bu sahne AK Parti'ye gönderme olarak algılanmış, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepki çekmişti.

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı
Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'dan açıklama geldi.

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı
Ay Yapım, "Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklenildiğini gördük. Bu sahnenin dizimizin senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir" ifadelerini kullandı.

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