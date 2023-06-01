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14 bahar şarkısı yeniden!

Ünlü iş insanı Serkan Mehmet Durdu ve 14 Bahar şarkısı ile bir döneme damga vurmuş Melih Görgün geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi.

14 bahar şarkısı yeniden!

14 Bahar şarkısının hem akustik hem remix versiyonu bir hafta içinde çıkacağının müjdesini verdiler.

Serkan Mehmet Durdu ‘’Melih çok eski arkadaşımdı. Böyle bir şarkı yapan bir adamın müziği bırakmaması gerekir. Yeni şarkılarımız da olacak.

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