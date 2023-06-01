14 bahar şarkısı yeniden!

14 Bahar şarkısının hem akustik hem remix versiyonu bir hafta içinde çıkacağının müjdesini verdiler.

Serkan Mehmet Durdu ‘’Melih çok eski arkadaşımdı. Böyle bir şarkı yapan bir adamın müziği bırakmaması gerekir. Yeni şarkılarımız da olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.