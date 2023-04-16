SnobMagazin.com

Proje buluşması

Ünlü iş insanı Serkan Mehmet Durdu geçtiğimiz gün ünlü aktör prodüktör Samer Al Masri ile görüntülendi.

Proje buluşması

Ünlü iş insanı Serkan Mehmet Durdu geçtiğimiz gün ünlü aktör prodüktör Samer Al Masri ile objektiflere yansıdı. 

Bir mekandan çıkan ikili Türkiye’de daha önce çekilmiş dizilerin Orta Doğu’da yeniden çekilmesi için bir proje hazırladıkları, Türkiye’de reyting rekorları kıran dizilerin başta Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere 40 ülkede yayınlanacağının müjdesini verdi.

Proje buluşması

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyanın En Sevimli Canavarları İstanbul’da
  Hayatın İçinden

Dünyanın En Sevimli Canavarları İstanbul’da

Türk İş Kadınları Adile Sultan Sarayı'nda Buluşuyor
  Hayatın İçinden

Türk İş Kadınları Adile Sultan Sarayı'nda Buluşuyor

Galatasaray Üniversitesi Yılın En’lerine Ödüllerini Takdim Etti
  Hayatın İçinden

Galatasaray Üniversitesi Yılın En’lerine Ödüllerini Takdim Etti

2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı
  Hayatın İçinden

2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı

Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak
  Hayatın İçinden

Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak

Tohum Otizm Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Otizme Kırmızı Işık Yakıyor!
  Hayatın İçinden

Tohum Otizm Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Otizme Kırmızı Işık Yakıyor!