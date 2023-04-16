Proje buluşması

Ünlü iş insanı Serkan Mehmet Durdu geçtiğimiz gün ünlü aktör prodüktör Samer Al Masri ile objektiflere yansıdı.

Bir mekandan çıkan ikili Türkiye’de daha önce çekilmiş dizilerin Orta Doğu’da yeniden çekilmesi için bir proje hazırladıkları, Türkiye’de reyting rekorları kıran dizilerin başta Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere 40 ülkede yayınlanacağının müjdesini verdi.

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