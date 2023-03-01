MAGAZİN
SON DAKİKA MAGAZİN
YAŞAM - SAĞLIK
KÜLTÜR - SANAT
ÖZEL HABER
CEMİYET
MODA VE GÜZELLİK
MEKAN
GÜNDEM
Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!
Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk
Gülben Ergen'den büyük başarı
Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması
Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin dolandırıldı
Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi
Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor? İkilinin fotoğrafı gündem oldu
Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı
Burak Sağyaşar'dan eşine sürpriz esprisi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu
Onur Büyüktopçu'dan ünlü isimlere 'Boşanma' göndermesi
Hakan Sabancı aşkıyla gündemden düşmeyen Aygül Aydın sevgilisini paylaştı
Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu
Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Ünlü şarkıcı Cengiz İmren şarkısını söylerken ceza yedi
Simge Sağın'dan aşk itirafı
Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması
Fas'ta yoğun ilgiyle karşılaşan Alp Navruz İstanbul'a döndü
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?
Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu
Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Cemiyet
Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı
İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu
Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?
600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!
Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı
Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi
Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe
Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı
Başkan Doğum Gününü Kutladı
Deren Talu ile Baran Tınaz Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Şaşırttı
Kültür - Sanat
Tümünü Gör
Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde
“Mem û Zîn” opera versiyonuyla Uluslararası Mayıs Festivali’nde izleyiciyle buluşacak
Şaşırt Beni seyirciyi kahkahaya boğdu
Bubi´nin “Rölyef Kafesler Ve Heykeller Sergisi” Dg Art Project’te açıldı
Gündem
Tümünü Gör
Henry Onyekuru'nun Galatasaraylı paylaşım ortalığı karıştırdı
Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı
Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı
Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu
Tümünü Gör
Ebru Şahin'den renkli pozlar
BİRİNCİ YILINI KUTLADI
Hadise Bakü konseriyle büyüledi
Ünlü isim Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi
Türk Eğitim Derneği'nden depremzedelere anlamlı konser
Yaşam - Sağlık
Tümünü Gör
Eliminasyon diyeti
Sağlıkta şiddete hayır!
Sağlık kahramanları kanser ve kalp farkındalığı için serbest dalış yaptı
Etkili Zayıflama İçin Mide Balonu!
Moda ve Güzellik
Tümünü Gör
The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı
Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli
Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol
Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım
Tümünü Gör
Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı
Güncel
Tümünü Gör
Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı
Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!
Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor
Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi