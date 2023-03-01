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Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!
Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!
Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk
Cem Yılmaz: Emekliler buluştuk
Gülben Ergen'den büyük başarı
Gülben Ergen'den büyük başarı
Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması
Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması
Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?
Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin dolandırıldı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin dolandırıldı
Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama
Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  
Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor? İkilinin fotoğrafı gündem oldu
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor? İkilinin fotoğrafı gündem oldu
Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı
Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı
Burak Sağyaşar'dan eşine sürpriz esprisi
Burak Sağyaşar'dan eşine sürpriz esprisi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu
Onur Büyüktopçu'dan ünlü isimlere 'Boşanma' göndermesi
Onur Büyüktopçu'dan ünlü isimlere 'Boşanma' göndermesi
Hakan Sabancı aşkıyla gündemden düşmeyen Aygül Aydın sevgilisini paylaştı
Hakan Sabancı aşkıyla gündemden düşmeyen Aygül Aydın sevgilisini paylaştı
Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu
Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu
Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Ünlü şarkıcı Cengiz İmren şarkısını söylerken ceza yedi
Ünlü şarkıcı Cengiz İmren şarkısını söylerken ceza yedi
Simge Sağın'dan aşk itirafı
Simge Sağın'dan aşk itirafı
Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması
Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması
Fas'ta yoğun ilgiyle karşılaşan Alp Navruz İstanbul'a döndü
Fas'ta yoğun ilgiyle karşılaşan Alp Navruz İstanbul'a döndü
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?
Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu
Ünlü sosyetik Pınar Sabancı mezun oldu
Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı
Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç aşk pozlarını paylaştı
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Cemiyet
Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı

İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu

İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu

Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?

Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?

600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!

600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!

Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı

Merve Mermer Dubai'de yolların tozunu attırdı

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar evlendi

Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe

Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Başkan Doğum Gününü Kutladı

Başkan Doğum Gününü Kutladı

Deren Talu ile Baran Tınaz Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Şaşırttı

Deren Talu ile Baran Tınaz Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Şaşırttı

Kültür - Sanat

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Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

“Mem û Zîn” opera versiyonuyla Uluslararası Mayıs Festivali’nde izleyiciyle buluşacak

“Mem û Zîn” opera versiyonuyla Uluslararası Mayıs Festivali’nde izleyiciyle buluşacak

Şaşırt Beni seyirciyi kahkahaya boğdu

Şaşırt Beni seyirciyi kahkahaya boğdu

Bubi´nin “Rölyef Kafesler Ve Heykeller Sergisi” Dg Art Project’te açıldı

Bubi´nin “Rölyef Kafesler Ve Heykeller Sergisi” Dg Art Project’te açıldı

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Henry Onyekuru'nun Galatasaraylı paylaşım ortalığı karıştırdı

Henry Onyekuru'nun Galatasaraylı paylaşım ortalığı karıştırdı

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

Snob Galeri

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Ebru Şahin'den renkli pozlar
Ebru Şahin'den renkli pozlar
BİRİNCİ YILINI KUTLADI 
BİRİNCİ YILINI KUTLADI 
Hadise Bakü konseriyle büyüledi

Hadise Bakü konseriyle büyüledi

Ünlü isim Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi
Ünlü isim Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi
Türk Eğitim Derneği'nden depremzedelere anlamlı konser
Türk Eğitim Derneği'nden depremzedelere anlamlı konser

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Eliminasyon diyeti

Eliminasyon diyeti

Sağlıkta şiddete hayır!

Sağlıkta şiddete hayır!

Sağlık kahramanları kanser ve kalp farkındalığı için serbest dalış yaptı

Sağlık kahramanları kanser ve kalp farkındalığı için serbest dalış yaptı

Etkili Zayıflama İçin Mide Balonu!

Etkili Zayıflama İçin Mide Balonu!

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The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı

The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol

Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol

Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım

Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım

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Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Duayen gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı
Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı

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Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi