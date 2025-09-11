 Sabancı 100 yaşında!

1925 yılında, Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, 100’üncü yılını özel bir konserle kutladı. Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldığı geceye,

(Hayri Çulhacı - Fethiye Çulhacı - Binnur Zaimler - Kıvanç Zaimler)

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Topluluğu’nun mevcut ve eski yöneticileri, Topluluk çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere 1.000’e yakın davetli katıldı.

