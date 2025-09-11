  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sabancı 100 yaşında!

Sabancı 100 yaşında!

Sabancı 100 yaşında!

1925 yılında, Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, 100’üncü yılını özel bir konserle kutladı. Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldığı geceye,

 Sabancı 100 yaşında!

(Hayri Çulhacı - Fethiye Çulhacı - Binnur Zaimler - Kıvanç Zaimler)

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Topluluğu’nun mevcut ve eski yöneticileri, Topluluk çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere 1.000’e yakın davetli katıldı.

Sabancı 100 yaşında!Sabancı 100 yaşında!Sabancı 100 yaşında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş
  Hayatın İçinden

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler
  Magazin

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi
  Magazin

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi

Midilli'de barış buluşması
  Magazin

Midilli'de barış buluşması