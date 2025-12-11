 Devrim Ailesi’nin mutlu günü!

DoubleTree by Hilton’da gerçekleşen görkemli nişan töreninde, iş adamı Murat Devrim’in kızı,Berfin Devrim ile Uğur Çakmak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı.

Geceye damgasını vuran özel an ise, Türk moda dünyasının efsane ismi, moda duayeni Yıldırım Mayruk’un yüzükleri takması oldu.

Şıklığın ve zarafetin buluştuğu tören, seçkin davetlilerin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Devrim ve Çakmak ailelerinin heyecanı, çiftin mutluluğu ve Yıldırım Mayruk’un zarif dokunuşuyla gecenin atmosferi unutulmaz bir anıya dönüştü.

