Berkay Altunyay yeni hitlerin peşinden koşuyor!

Kısa süre önce yayınladığı “Beni Yalanlara Sar” ile ulusal radyo listelerine hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Berkay Altunyay, üretim temposunu hiç düşürmeden yeni şarkılarını dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Müzik kariyerindeki pozitif ivmesini yeni çalışmalarıyla güçlendiren Berkay Altunyay, Sony Music Türkiye çatısı altında yayınladığı, sözü ve müziği kendisine ait olan “Senin Olan Her Şey” ile bu yükselişini bir üst seviyeye taşıyor. Duygu yoğunluğuyla öne çıkan şarkı, sıcak melodisi ve içten sözleriyle Berkay’ın samimi anlatımının en güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kısa sürede milyonlara ulaşan dinleyici kitlesiyle Türk pop müziğinde yeni neslin güçlü temsilcilerinden biri haline gelen Berkay Altunyay, aldığı yoğun geri dönüşler sayesinde yarattığı yaratıcı enerjiyi her geçen gün büyütüyor. Üzerinde titizlikle çalıştığı yeni şarkılarıyla yıl boyunca dinleyicisini etkilemeyi ve sahnedeki enerjisini aktarmayı sürdürecek olan Berkay Altunyay, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
“Senin Olan Her Şey”, 12 Aralık Cuma günü itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında olacak!

 

