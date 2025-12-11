  • Video Galeri Foto Galeri
Hande Erçel'in ünlü yapımıcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edildi  

Hande Erçel'in ünlü yapımıcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edildi . İşte detaylar...

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında bomba bir iddia açıkladı.

Hakan Sabancı ile ayrılan Hande Erçel'in bir yapımcıyla yeni aşka yelken açtığını söyledi.

Hande Erçel ile yapımcının, İngiltere'nin başkenti Londra'da görüldüğünü de belirtti. Erçel'in yeni aşka yelken açtığı kişinin OGM Pictures yapım şirketinin sahibi Onur Güvenatam olduğu öğrenildi.

