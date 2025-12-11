Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında bomba bir iddia açıkladı.



Hakan Sabancı ile ayrılan Hande Erçel'in bir yapımcıyla yeni aşka yelken açtığını söyledi.



Hande Erçel ile yapımcının, İngiltere'nin başkenti Londra'da görüldüğünü de belirtti. Erçel'in yeni aşka yelken açtığı kişinin OGM Pictures yapım şirketinin sahibi Onur Güvenatam olduğu öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.