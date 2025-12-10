 Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

Dolunay Soysert, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yeni yıl mesajı veren oyuncu, "Yeniden umut edebilme yeteneğimi edinmek istiyorum. Yeni yıldan dileğim bu... Benim için zor bir yıldı. Dünya ve ülkemiz için zor bir seneydi. Umarım daha pozitif, mutlu ve neşeyle yeni yılı kucaklarız. Herkesi boynun bükük ve hüzünlü gözlerle bakarken, keyifsiz görüyorum. Zor bir şey hepimiz için...



Her meslek için... Kendi mesleği icra ederken zorlandığımı hissediyorum. Dünya farklı yerden geçiyor, bizde etkisini alıyoruz. Çocuklar güzel güzel gülebilsin. Biz güzel çocukluk yaşamış insanlarız" dedi.

Yeni yıl tatil planı için Soysert, "Çok kalabalık oluyor, tercih etmiyorum. Ocak 5'ten sonra tatil en iyisi... Kalabalık sevmiyorum" diye konuştu.

