  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

Dolunay Soysert, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

Yeni yıl mesajı veren oyuncu, "Yeniden umut edebilme yeteneğimi edinmek istiyorum. Yeni yıldan dileğim bu... Benim için zor bir yıldı. Dünya ve ülkemiz için zor bir seneydi. Umarım daha pozitif, mutlu ve neşeyle yeni yılı kucaklarız. Herkesi boynun bükük ve hüzünlü gözlerle bakarken, keyifsiz görüyorum. Zor bir şey hepimiz için...

Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  
Her meslek için... Kendi mesleği icra ederken zorlandığımı hissediyorum. Dünya farklı yerden geçiyor, bizde etkisini alıyoruz. Çocuklar güzel güzel gülebilsin. Biz güzel çocukluk yaşamış insanlarız" dedi.

Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  Dolunay Soysert'ten 2026 mesajı! Çocuklar güzel güzel gülebilsin  

 

Yeni yıl tatil planı için Soysert, "Çok kalabalık oluyor, tercih etmiyorum. Ocak 5'ten sonra tatil en iyisi... Kalabalık sevmiyorum" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti