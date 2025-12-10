24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir İnanır, fizik tedaviye devam ediyor.



Yaklaşık bit yıldır fizik tedavi gören sanatçıyı, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti.



Cayak, sanatçıyla çektirdiği kareyi yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.