  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026’da da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gösteriler için yerler sınırlı; geceler efsane olacak. Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026’da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor.

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

Yeni seyircileri ve“Ata Demirer Gazinosu müdavimleri için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!
Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle “Ata Demirer Gazinosu”, 2026 boyunca izleyicilerine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak.

Kahkaha dolu, unutulmaz gazino akşamlarına eşlik etmek için biletler satışta.

Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

ATA DEMİRER GAZİNOSU 2026 TAKVİMİ
7 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
8 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
22 Ocak 2026 : Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul
23 Ocak 2026 : Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul
26 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
4 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
15 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
23 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
26 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
27 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
1 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
12 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul
28 Mart 2026 : Congresium Ankara
29 Mart 2026 : Congresium Ankara

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti