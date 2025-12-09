  • Video Galeri Foto Galeri
Yılbaşı Alışveriş Festivali için geri sayım başladı

“İyilikten Festival Doğar“ temasıyla düzenlenecek Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali içinaylardır yoğun bir hazırlık yürütülüyor.

Bu yıl 16-17Aralık tarihlerinde The Grand Tarabya’da saat 11.00-21.00 arasında gerçekleşecek geleneksel festival; takıdan giyime, organik ürünlerden ev dekorasyonuna kadar çok sayıda farklı ürün ve markayı ziyaretçileriyle buluşturacak.Ziyaretçiler, yeni yıl öncesinde sevdikleri için hediye alırken aynı zamanda otizmli çocukların eğitiminekatkıdabulunma fırsatı bulacak.

TOHUM OTİZM VAKFI SOSYAL KOMİTESİ: BİR ARAYA GELDİKÇE BÜYÜYEN İYİLİK
Tohum Otizm Vakfı, 23. yılına girerken vakfın gönüllü faaliyetlerinde görev alan ve yıllardır önemli projelere imza atan sosyal komitesi, bu yıl katılan yeni üyelerle birlikte çalışmalarını güçlenerek sürdürüyor.

Sosyal komite, Tohum Otizm Vakfı’nın Onursal Başkanı Mine Narin öncülüğünde, Türkiye’nin iş, sanat, tasarım ve toplumsal fayda alanlarında aktif birçok değerli isminden oluşuyor. Mine Narin, “Tohum Otizm Vakfı gönüllüleri, çok deneyimli ve sağlam bir gruptan oluşuyor. Bu ekibin çalışma azminin ve yaratıcılığının hiç eksilmemesi, hatta artarak büyümesi gerektiği inancı ile bu yıl gönüllü sosyal komitemize pek çok genç, yeni üye kattık. Bu bir bayrak yarışı; bayrağı hep iyi ellere teslim etmeye ve çoğaldıkça katlanarak büyümeye devam edeceğiz.”değerlendirmesinde bulundu.

Hem deneyimli üyeleri hem de aralarına yeni katılan genç gönüllüleriyle “iyiliği büyütmeyi” hedefleyen sosyal komite; iş hayatında yer almanın yanı sıra topluma fayda sağlama misyonuyla hareket eden gönüllüleriaynı masada buluşturuyor.

Tohum Otizm Vakfı, 16-17 Aralık'ta The Grand Tarabya'da; pek çok hediye seçeneği, birbirinden güzel yılbaşı sepetleri ve geleneksel yeni yıl çekilişinin yer alacağı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde herkesi iyilikte buluşmaya davet ediyor!

