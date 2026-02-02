 Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Sevgililer Günü’nü ihtişamlı ve romantik anlara dönüştürüyor

Eşsiz konumu, kusursuz servis anlayışı, görkemli tasarımı ve romantik ambiyansıyla en anlamlı kutlamaların masalsı adresi olan, nice aşklara şahitlik etmiş Çırağan Palace Kempinski İstanbul; Sevgililer Günü’ne özel romantik akşam yemeği deneyimleri ve konaklama paketleri ile 14 Şubat’ta çiftleri hafızalarına kazınacak bir kutlamanın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Sevgililer Günü’nde Ayrıcalıklı Konaklama Deneyimleri

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Sevgililer Günü’nü Saray’ın ihtişamlı atmosferinde taçlandırmak isteyen çiftler için iki ayrı konaklama paketi sunuyor. Gece boyunca konfor ve romantizmi bir araya getiren seçenekler, Çırağan Palace Kempinski misafirlerine seçkin bir gastronomi deneyimi eşliğinde kusursuz bir Sevgililer Günü vadediyor.

Konaklama paketlerinden ilki, geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağının asırlık lezzetlerini Boğaz’ın büyüleyici manzarasında sunan ödüllü Tuğra’da, 14 Şubat’a özel hazırlanan romantik Sevgililer Günü menüsü akşam yemeğini kapsıyor. Romantik masa düzeni; kırmızı güller ve çikolata ikramlarıyla tamamlanıyor. Bir diğer konaklama paketi ise Anadolu mutfağının çağdaş yorumlarını romantik bir atmosferde sunan, otelin yeni restoranı Rüya İstanbul’da paylaşımlı Sevgililer Günü set menü akşam yemeğini içeriyor. Zengin kahvaltı menüsünün de eşlik ettiği her iki konaklama paketi, Sevgililer Günü’nü sıcak, zarif ve unutulmaz anlara dönüştürüyor.

Romantik Gastronomi Deneyimleri

Çırağan Sarayı’nın büyüleyici atmosferi içinde dünyanın en güzel konumlarından birine sahip olan ve defalarca en romantik mekânlar arasında gösterilen Tuğra, Boğaz’ın muhteşem manzarasını özel sürprizlerle bir araya getirerek Sevgililer Günü’nde romantizmi zirveye taşıyor. Michelin Guide tarafından yıllardır Tavsiye Listesi’nde yer alan, servis mükemmeliyetiyle öne çıkan ve Gault & Millau tarafından Outstanding Table kategorisinde üç şapkayla ödüllendirilen Tuğra’da bir akşam yemeğinden öte, duyulara hitap eden bütüncül bir lezzet anlatısı olarak kurgulanan bu eşsiz deneyim, heyecan verici bir atmosferde başlıyor. Deniz ürünlerinden et lezzetlerine uzanan dengeli akış, geleneksel tatların rafine yorumlarıyla buluşuyor. İstiridye, Pancar Pavé, Deniz Tarağı, Baklava, Sorbe, Karadeniz Kalkan, Kuzu İncik ve Telveli Çikolata gibi lezzetlerden oluşan sekiz aşamalı menü, Boğaz manzarası eşliğinde romantizmi sofistike bir gastronomi anlatısına dönüştürerek, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılıyor.

14 Şubat 2026 tarihinde Tuğra Restoran’da sunulacak Sevgililer Günü temalı Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 9.600 TL.

Bellini’de İtalyan Lezzetleriyle Romantik Bir Akşam

Saray’ın içinde, Boğaz manzarasına karşı konumlanan Bellini, Sevgililer Günü’nde İtalyan mutfağının zarif ve klasik tatlarını öne çıkaran özel bir menü sunuyor. Pizette di Melanzane ve Caprese Crostini ile başlayan akşam, Karides Carpaccio, Tortellini, Kalkan Balığı ve Dana Bonfile ile devam ediyor. Egzotik meyveler, çikolata havyarı ve passion meyveli sorbe ile hazırlanan Lime Pavlova ise menünün finalini oluşturuyor. 14 Şubat 2026 tarihinde Bellini’de sunulacak Sevgililer Günü temalı Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 7.800 TL.

Rüya İstanbul’dan Anadolu Mutfağına Romantik Yorum

Cannes, Dubai ve Riyad’dan sonra Çırağan Palace Kempinski İstanbul içinde açılan ve Anadolu’nun zengin lezzet mirasını çağdaş bir yorumla sunan Rüya İstanbul, Sevgililer Günü’nde kendi konseptinde rafine bir menüyle öne çıkıyor. 14 Şubat akşamına özel menüde; simit ve havyar, narenciye sosuyla servis edilen somon balığı ve daha birçok benzersiz lezzet ziyafet şölenini başlatıyor. Ana yemeklerde uzun süre pişirilen dana kaburga ve Antep fıstığıyla tamamlanan levrek, damak şöleni sunuyor. Sevgililer Günü’nün en tatlı anlarına ayrılan finalde ise çikolata ve orman meyvelerinden oluşan romantik tatlı yer alıyor. Beyaz çikolata, karışık orman meyveleri, ahududu yoğurt sorbe ve nar jeliyle hazırlanan bu tabak, geceyi keyifli ve akılda kalan bir tatla sonlandırıyor. Menüye eşlik eden DJ performansı, Boğaz manzarasıyla birlikte akşam atmosferini tamamlıyor.

14 Şubat 2026 tarihinde Rüya İstanbul’da sunulacak Sevgililer Günü temalı Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 7.200 TL.

Gazebo’da Aşk Dolu Lezzetlerle Romantik Bir Mola

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un zarif buluşma noktası Gazebo, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan Beş Çayı menüsüyle aşk dolu sohbetlere eşlik ediyor. Menüde; Köz Biberli Keçi Peyniri Mus, Acılı Makaron, Somon Gravlax, Yumurta Salatası Dolgulu Milföy, Pancarlı Humus Topları ve Ahtapotlu Mini Börek gibi özenle hazırlanmış tuzlu lezzetlerin ardından; Meyveli Pay Atıştırmalığı, Aşk Baklavası, Ahududulu Makaron, Kırmızı Kadife Pasta ve Sevgililer Günü Kurabiyesi gibi tatlı dokunuşlar sunuluyor.

9–15 Şubat 2026 tarihlerinde her gün 15:00-18:00 saatleri arasında servis edilecek Sevgililer Günü temalı Çay Saati, kişi başı KDV dahil 3.800 TL.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Sevgililer Günü’nü Boğaz’ın büyüleyici manzarası, seçkin gastronomi deneyimleri ve saray zarafetiyle taçlandırıyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 326 46 20 veya diningreservations.ciraganpalace@kempinski.com

Çırağan Palace Shop’tan Sevgililer Günü’ne Özel Zamansız Lezzetler

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop, Sevgililer Günü için hazırladığı seçkin lezzet koleksiyonunda romantizmi saray zarafetiyle buluşturuyor. Aşkı lezzetle anlatan özel seçki, her yıl olduğu gibi bu yıl da benzersiz detaylarla öne çıkıyor.

Bu romantik seçki şubat ayı boyunca arası Çırağan Palace Shop’ta sunulacak. Detaylı bilgi için; www.ciraganpalaceshop.com

