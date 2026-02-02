 Hüseyin Nazlıkul'dan Uyuyamıyorum kitapçılarda!

Dünyaca ünlü Nöralterapi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, yeni kitabı "Uyuyamıyorum" ile uykuyu bir dinlenme hali değil, bir "iyileşme sanatı" olarak yeniden tanımlıyor.

Günümüzde milyonlarca insanın ortak sorunu haline gelen uykusuzluk, sadece yorgun bir sabahın habercisi değil; bağışıklık sisteminden zihinsel sağlığa kadar pek çok hastalığın da tetikleyicisi. Üçüncü Göz Yayınları’ndan çıkan "Uyuyamıyorum", Avrupa’da tıp dünyasının en prestijli ödüllerinden "Huneke Madalyası" sahibi Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un kaleminden, okuru uykunun gizemli ve şifacı dünyasına davet ediyor.

"Sağlıklı Bağışıklık İçin Sağlıklı Bir Uyku Şart"

Prof. Dr. Nazlıkul, kitabında uykuyu sadece bir alışkanlık olarak görmekten çıkarıp bilimsel bir temele oturtuyor. Kitabın ana odağında yer alan "Sağlıklı bağışıklık için sağlıklı bir uyku şart" mottosu, vücudun kendini yenileme kapasitesinin ancak derin ve kaliteli bir uykuyla mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

Bilimsel Derinlik, Sade Anlatım

"Uyuyamıyorum", uykunun fizyolojisinden duygusal iyileştirici gücüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kitapta yer alan temel başlıklar arasında şunlar öne çıkıyor:

Elektromanyetik Stres: Modern dünyanın görünmez tehlikeleri uykumuzu nasıl çalıyor?

Doğal Terapiler ve Bitkiler: İlaçsız ve doğal yollarla uyku kalitesi nasıl artırılır?

Nefes ve Egzersiz: Vücudu uykuya hazırlamanın pratik yolları.

Bütüncül Yaklaşım: Uyku bozukluklarının altında yatan duygusal ve fiziksel nedenler.

İyileşme Sanatını Keşfedin

Uykuyu "en temel iyileşme alanı" olarak nitelendiren Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, okurlarını sadece daha iyi uyumaya değil, aynı zamanda daha düzenli ve sağlıklı bir yaşama davet ediyor. Sade ama bilimsel bir dille kaleme alınan bu eser, başucunuzda ayırmayacağınız bir rehber niteliğinde.

Arka kapak

2002 yılında Bütüncül Tıp Ağrı Tedavi Ödülü ile İsviçre Nöralterapi Onursal Üyelik, 2005 yılında Çalışkanlık Ödülü ve 2008 tarihinde o güne kadar sadece 8 kişiye verilen “Huneke Madalyası”nı almaya hak kazanan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul okuru “uykunun iyileştirici gücü”ne davet ediyor.

Uyuyamıyorum, uykunun fizyolojisinde var olan duygusal iyileştirici gücüne, elektromanyetik stresin zararlarından doğal terapilere, bitkilerden nefes egzersizlerine kadar geniş bir yelpazeyi sade ama bilimsel bir dille ele alıyor. Kitap, okuru sadece daha iyi bir uykuya değil, aynı zamanda daha düzenli, daha sağlıklı bir yaşama da çağırıyor.

Uyku, en temel iyileşme alanıdır. Elinizdeki kitabın satırlarında uykunun sadece bir alışkanlık değil, bir iyileşme sanatı olduğunu da keşfedeceksiniz.

Sağlıklı uykular...

