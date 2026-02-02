 Selahattin Paşalı'ya sette sürpriz doğum günü kutlaması

  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selahattin Paşalı, doğum gününü Kıskanmak dizisinin setinde sürpriz kutlamayla karşıladı.

Set ekibi, eşi Lara Paşalı ve kızları Pera’nın katılldığı kutlamada duygusal anlar yaşandı.

Doğum günü pastasının üzerindeki “İyi ki doğdun Paşamız” yazısı ise dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
