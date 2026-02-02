 Selahattin Paşalı'ya sette sürpriz doğum günü kutlaması

Selahattin Paşalı, doğum gününü Kıskanmak dizisinin setinde sürpriz kutlamayla karşıladı.

Set ekibi, eşi Lara Paşalı ve kızları Pera’nın katılldığı kutlamada duygusal anlar yaşandı.

Doğum günü pastasının üzerindeki “İyi ki doğdun Paşamız” yazısı ise dikkat çekti.

