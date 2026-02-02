  • Video Galeri Foto Galeri
Fatih Ürek ile ilgili çıkan iddialar hakkında hastaneden açıklama geldi

Fatih Ürek ile ilgili çıkan iddialar hakkında hastaneden açıklama geldi. İşte detaylar...

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılmıştı. Şarkıcı, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Hastane çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Hastane, "Fatih Ürek, Liv Hospital Vadi İstanbul’a 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur" açıklamasını yaptı.

