 Almanya’da Mabel Matiz coşkusu  

Mabel Matiz, Almanya’ın Düsseldorf kentinde 4 bine yakın seyircisiyle unutulmaz bir konserde bir araya geldi.



Ünlü sanatçı yurt dışındaki konserlerine İngiltere’nin en prestijli sahnelerinden Soutbank Centre’da devam etmeye hazırlanıyor.

Mabel Matiz, 2026 turnesi kapsamında Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan Mitsubishi Electric Halle’de konser verdi.



4 bine yakın kişinin izlediği konserde sanatçının hayranları tezahüratları ve açtıkları pankartlarla Mabel Matiz’e sevgilerini gösterdi. Konser boyunca dinleyiciler, sanatçının repertuvarında yer alan şarkılara eşlik etti.

Avrupa turnesi çerçevesinde farklı şehirlerde sahne alan Mabel Matiz, Düsseldorf konserinde geniş bir repertuvar sundu. Sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, konseri boyunca izleyicilerle etkileşim halindeydi.

