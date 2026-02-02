 Seda Tripkolic’ten aşk itirafı gibi şarkı

Arabesk pop müziğin dikkat çeken kadın sesi Seda Tripkolic, duyguları altüst edecek yeni teklisi “Dönsün Geri” ile yeniden gündemde.

Uzun süredir merakla beklenen parça, 30 Ocak itibarıyla tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Sözü ve bestesi bizzat Seda Tripkolic’e ait olan “Dönsün Geri”, yarım kalmış bir aşkın ardından söylenen en cesur cümleler gibi… Vazgeçememenin, beklemenin ve içten içe “geri gelsin” diye atılan kalbin hikâyesini anlatıyor.

Şarkı, ilk notadan itibaren dinleyeni duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Modern arabesk pop altyapısıyla dikkat çeken parça, güçlü melodisi ve akılda kalan nakaratıyla şimdiden dillere dolanmaya aday. Seda Tripkolic’in içten yorumu ise şarkının en vurucu noktalarından biri.



Aşkın en kırılgan, en savunmasız hâlini filtresiz şekilde anlatan “Dönsün Geri”, dinleyende derin izler bırakıyor. Bugüne kadar yayınladığı projelerle milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı, bu yeni teklisiyle duygusal çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. “Dönsün Geri”, Seda Tripkolic’in kalbinden çıkan bir itiraf gibi…

