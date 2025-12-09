  • Video Galeri Foto Galeri
Ceyda Ateş'ten itiraflar! Her yerden timsah ve yılan çıkabilir

Ceyda Ateş'ten itiraflar! Her yerden timsah ve yılan çıkabilir. İşte detaylar...

Ceyda Ateş, Nişantaşı City’s'de görüntülendi. Amerika’da yaşayan oyuncu, "Cumartesi günü geldim. Geldiğimden beri toplantıdan toplantıya koşturuyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kızı Talia’yı sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Ateş’e “Annesinin kopyası” yorumları yapolmasına, " Resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor. Yaşı çok küçük yeni 5 yaşına girdi. Zamanla ilgisi nereye evrilir bilmiyorum. Neyle mutlu olacaksa bizde onun arkasında olacağız. Kızımla ilgili tek hayalim hayatında mutlu bir çocuk olsun, sevmediği bir şeyleri yapmaya mecbur olmasın. Mutlu bir hayatı olsun” diye konuştu.

Florida’da oturduğu sitenin etrafında yakalanan bir timsahı sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Geçtiğimiz gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" ifadelerini kullandı.

 

Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte sosyal medyada video çeken oyuncu, "Seviyor sosyal medyayı" dedi.

