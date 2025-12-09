Snob Magazin'in özel haberine göre; Her yılbaşı ekran klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi belli oldu. 31 Aralık'ta TV8'de ekrana gelecek yarışmada ünlü isimler performanslarını sergileyecek.



Murat Boz ve Hadise bu sene yine jüride yer alacak. Programın sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıca bu yıl jüri koltuğunda oturacak.



Programın dördüncü jürisi ise Gupse Özay oldu.

