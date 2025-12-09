 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çocuklarıyla alışveriş turuna çıktı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Kerem ile Karan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Her zamanki şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, alışveriş turu sırasında mağazaları gezip bol bol vakit geçirdi. Aile, daha sonra Winter Wonder yılbaşı festivaline uğrayarak çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.