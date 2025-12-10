  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Diletta Leotta ve Loris Karius ikinci bebeklerini kucağına alacak

Diletta Leotta ve Loris Karius ikinci bebeklerini kucağına alacak. İşte detaylar...

Diletta Leotta ve Loris Karius ikinci bebeklerini kucağına alacak

İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius, ikinci bebeklerinin olacağını duyurdu. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius ve Diletta Leotta, haberi Instagram'dan duyurdu.

 Diletta Leotta ve Loris Karius ikinci bebeklerini kucağına alacak

Diletta Leotta hamile olduğunu, "Bu Noel'de daha güzel bir hediye dileyemezdik. Aria abla oluyor ve kalplerimiz iki kat daha fazla sevmeye hazır" paylaşımıyla duyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti