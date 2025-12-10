Aslıhan Karalar, setten sete koşuyor.

Oyuncu, 'Yan Daire' ve 'Sıkıysa Konuşur' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Karalar, bir set bittikten sonra diğeri için kamera karşısına geçecek.

Oyuncu, Didem Balçın'ın yapımcısı olduğu 'Yan Daire' projesinde Mila karakterine hayat verecek. Karalar, çekimde olduğu için 'Yan Daire'nin okuma provasına katılamadı. Oyuncu, çekimlerine başladığı 'Sıkıysa Konuşur'da ise Nehir karakterine hayat verecek.

Karalar, GAİN için çekilen iki dikey dizide farklı karakterlerle seyircileri şaşırtacak.

