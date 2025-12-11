  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

Bahadır Tatlıöz, kız kardeşi Funda Tatlıöz ile Nişantaşı City’s’te alışveriş yaparken, objektiflere takıldı. Yılbaşı alışverişi sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, boşanma süreci, aşk hayatı ve geleceğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

YENİ PAROLAM: TAKILIYORUM!
"Yeni parolam 'takılıyorum'!" diyerek açıklamalarına başlayan Bahadır Tatlıöz, müzik kariyerindeki yeni dönemi duyurdu. "Yeni albüm geliyor, yeni şarkılar geliyor ve yeni bir süreç başlıyor" dedi. Sanatçının heyecanlı açıklamaları, müzikseverleri sabırsızlandıracağa benziyor.

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

BODRUM’A TAŞINDIKTAN SONRA GELEN BOŞANMA KARARI: BANA GÖRE DEĞİLMİŞ
Bodrum'a taşındıktan sonra boşanma kararı aldığını açıklayan Tatlıöz, süreçle ilgili içten bir itirafta bulundu: "Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul'dan gitmem beni mücadeleden kopardı. Ama bana göre değilmiş; ben İstanbul'un kaosunu, telaşını seviyorum. Bodrum'a gitmek evlilik sürecimde benim için iyi olmadı ama eski eşim için iyi oldu. Belki de o zaman çok erken bir karardı."

Ayrılığın nedenine dair ise "Tamamen kişisel kararlar" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

AŞK HAYATIM İLGİNÇ SÜRPRİZLERE GEBE!
Bahadır Tatlıöz, aşk hayatıyla ilgilide önemli bir itirafta bulundu: "Aşk hayatım ilginç sürprizlere gebe" dedi. Ancak netleşmemiş bir durum olduğunun altını çizerek, "Henüz adını koyamadık ama hayatımda, çok yakından tanıdığınız birisi var. Çok keyifli gidiyor, duruma göre her şey netleştiğinde sizinle de paylaşırım" şeklinde konuştu.

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar

EVLİLİKTEN UZAK, BEKARLIK SULTANLIKTIR!
Evliliğe tekrar sıcak bakmadığını belirten Tatlıöz, "Özgür karar verebilmek çok güzel, kariyerime odaklandım, geziyorum, takılıyorum... Bu süreçte sanırım bunu yaşamam gerekiyor" diyerek bekar yaşamını tercih ettiğini söyledi.

Bahadır Tatlıöz’den biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar
BENDEN GİDEN ÇOK OLDU, AMA KAYIBIM HİÇ OLMADI
Geçmiş ilişkileri hakkında da dürüst açıklamalarda bulunan Bahadır Tatlıöz, kız kardeşi Funda Tatlıöz’ün hatırlatmasıyla, verdiği yanıtla adeta şaşırttı. "Hatalarım çok oldu ama ayıbım hiç olmadı. Benden giden çok oldu ama kaybım hiç olmadı" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti