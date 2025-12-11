 Yeni yıl coşkusu yaşanacak

Yılbaşı festivalinde Emir Ersoy ft. Zuhal Olcay konseri ve DJ Cihan Abla ile 90’lar Partisi, yeni yıl coşkusu yaşatacak.

13 Aralık tarihinde Emir Ersoy ve Zuhal Topal, performanslarıyla yılbaşı coşkusunu İstanbullulara yaşatacak. Palladium Ataşehir AVM’de 28 Aralık’a kadar sürecek etkinlikler, misafirlere müzik, eğlence, çocuk atölyeleri ve sürprizlerle dolu keyifli bir deneyime davet ediyor.

