 Devrim Erbil ile Erol Evgin 'Yan Yana'

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ressam Devrim Erbil ile müzisyen-mimar-ressam Erol Evgin'i buluşturan “Yan Yana” adlı resim sergisinin açılışını yaptı.

Konak Pier'deki serginin açılışında konuşan Başkan Tugay, “İzmir’in sanatçı yetiştirme yönü çok güçlü. Dünyanın her tarafında çok güzel çalışmalar yapıyorlar. O nedenle kentimiz sanatı ile de çok değerli” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dünya çapında tanınan ressam Devrim Erbil ile müzisyen-mimar-ressam Erol Evgin’in “Yan Yana” adlı sergisinin açılışına katıldı. Konak Pier Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, siyasi parti temsilcileri, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü Zeki Hozer’in üstlendiği 40 eserden oluşan sergi, 9 Kasım’a kadar haftanın her günü 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



ŞEHRİMİZ SANATI İLE ÇOK DEĞERLİ

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki önemli sanatçının bir arada açtıkları serginin önemine dikkat çekti. Böyle bir ana şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Tugay, “Şehrimize hoş geldiniz. Bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İzmir’e sanatın çok yakıştığını, sanatın da İzmir’e çok yakıştığını her ortamda söylüyoruz. Böyle güzel çalışmalar çoğaldıkça çok daha güzelleri ortaya çıkacak. İzmir’in sanatçı yetiştirme yönü çok güçlü. İzmir’den insanların yetişip, dünyanın her tarafında çok güzel çalışmalar yaptıkları ortada. O nedenle şehrimiz bizim için sanatı ile de çok değerli. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor olmak bizim için tarif edilemez bir duygu” diye konuştu. Tugay, 89 yaşına giren Devrim Erbil’in doğum gününü de kutladı.



BOYAYA RENK KATAN RESSAM

Devrim Erbil’in resimlerine on saniye kadar bakınca insanın içine yaşama sevinci dolduğunu ifade eden Tugay, “Boyayı renk yapan bir ressam. ‘Öyle bir yeşil bulun ki daha önce kimse görmemiş olsun’ diyecek kadar işine aşık bir usta. Renklerle şiir yazan, resim tarihine mal olmuş bu büyük ismin eserlerini, yine hayatımıza şarkılarıyla giren şimdilerde de resimleriyle hayatımızı renklendiren değerli sanatçımız Erol Evgin’in kıymetli eserleriyle yan yana bu güzel mekanda keyifle seyredeceğiz” ifadelerini kullandı.



KOCAMAN YÜREĞİ İLE BENİ KUCAKLADI

Sanatçı Erol Evgin de İzmir’de olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Sevgili İzmirliler, hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Devrim ağabey bana birkaç yıl önce beraber sergi açmayı teklif etti. Ben şaka yaptığını düşündüm. Sonra ciddi olduğunu anladım ve kabul ettim. Ama benim açımdan böyle bir sergi açmak büyük cesaretti. Çünkü Devrim ağabey gibi dünya çapında tanınan bir sanatçının yanında resim sergilemek benim için çok önemliydi. Kocaman yüreği ile beni kucakladı” dedi.



BEN İZMİR’E ÇOK YAKINIM

Yıllar önce İzmir’de bir ilkokuldan davet aldığını ve bunun üzerine İzmir’e geldiğini, programın ardından Cemil Tugay’ın kendisini havalimanına götürdüğünü anlatarak konuşmasına başlayan Devrim Erbil, sanatın yaygınlaşmasından yana olduğunu belirtti. Bu nedenle çocukların sanatla ilgilenmesinin son derece önemli olduğunu söyleyen Erbil, “Çocukların kişiliklerinin geliştiği dönemde, onlara iyi, doğru ve güzel şeyler öğretin. Çocuk yaşlarda sanatın içerisine giren çocuk farklı ve duyarlı olur. Hoşgörülü olur. Burada sizlerle karşılaşmak beni çok mutlu etti. İzmir bana çok yakın, ben İzmir’e çok yakınım. Bugün benim doğum günüm. 89 yaşına bastım. Bu nedenle İzmir’de olmak çok güzel. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. İzmirli olmak ayrı bir özellik. Ben de sizin bir parçanızım” dedi.



MUTLU: KONAK SANATIN MERKEZİ OLACAK

Çok kıymetli iki sanatçının sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise “Konak’ı yeniden sanatın merkezi yapma çalışmalarında bir adım atılmasını sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olmak büyük şans” diye konuştu.



Tugay, konuşmaların ardından sergi salonunda bulunan eserleri inceledi, sanatseverlerle sohbet etti.



Mekanlar üzerinden özgün eserlerHer biri kendilerine özgü biçemlerle, yaşadıkları mekânlar üzerinden özgün sanatsal yapıtlar üreten iki ünlü sanatçının “Yan Yana” adlı sergisi son yılların en önemli ve çok özel sanat olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

