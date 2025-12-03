  • Video Galeri Foto Galeri
Los Angeles’ta Yükselen Türk Yapımcı Gigi Kökpınar, Yeni Filmleriyle Uluslararası Festivallere Hazırlanıyor

Los Angeles’ta yaşayan Türk yapımcı ve yönetmen Gigi Kökpınar, bağımsız sinema dünyasında dikkat çeken projelere imza atıyor.

Türk yapımcı ve yönetmen Gigi Kökpınar, yeni kısa filmi The Light in Between’in yapımcısı, ortak yönetmeni ve ortak senaristi olarak öne çıkıyor.
 
Aynı zamanda Little Star adlı kısa filmin yapımcısı ve yönetici yapımcısı, Los Angeles Performing Arts Conservatory’nin son showcase’inin prodüktörü ve My Mother’s Daughter kısa filminin konsept fragmanının yapımcısı.
 
Birçok dijital proje ve müzik videosunda prodüksiyon yönetimi yapan Kökpınar, kendi şirketi The Line Between Productions ile uluslararası festivallerde yer almayı hedefliyor.
 
Daha önce VoyageLA, Hiddens Gems ,influential women magazine netfipimitan oidcast interview gibi platformlarda yer alan Gigi Kökpınar, şu anda Hollywood’da yükselen Türk sinemacılar arasına adım adım ilerliyor.

