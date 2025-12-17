 Burak Özçivit'ten hayranlarını sevindirecek haber

Evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ünlü çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Mağazaları gezerek keyifli bir alışveriş turu yapan ikili, “Biraz alışveriş yapmak istedik” diyerek ayaküstü sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, kariyeriyle ilgili de güzel haberler verdi. Ünlü oyuncu, “Şu anlık tiyatro çok güzel gidiyor. Yeni projeler de görüşme aşamasında, senaryo okuyorum” dedi. Yeni yıla dair temennilerini de paylaşan Özçivit, “Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz” sözleriyle iyi dileklerini iletti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.