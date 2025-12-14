 Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası rekor tazminat ve nafaka ile gündemde...

Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül'e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istemişti. Yani toplam nafaka; 3 milyon 300 bin TL... Tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti. Turizmci olan Ömer Sarıgül, Türkiye’nin ekonomik şartlarında bu rakamları ödemesinin mümkün olmadığını söylemişti.

Revna Sarıgül, 2026 yılı mesajıyla dikkat çekti.

