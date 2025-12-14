  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj!

Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj! İşte detaylar...

Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası rekor tazminat ve nafaka ile gündemde...Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj!

Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül'e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istemişti. Yani toplam nafaka; 3 milyon 300 bin TL... Tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti. Turizmci olan Ömer Sarıgül, Türkiye’nin ekonomik şartlarında bu rakamları ödemesinin mümkün olmadığını söylemişti.

 Ömer Sarıgül'den istediği tazminat ve nafakayla konuşulan Revna Sarıgül'den dikkat çeken mesaj!

Revna Sarıgül, 2026 yılı mesajıyla dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti