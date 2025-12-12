  • Video Galeri Foto Galeri
Ölümden dönen Murat Cemcir açıklama yaptı

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sonrası normal odaya alınan Murat Cemcir, açıklama yaptı.

Taburcu olan oyuncu, "Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..." dedi.

"Merhaba ikinci hayat" diyen Cemcir, "Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş. Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu ifadelerini kullandı.

