 Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı

Sahnelerdeki güçlü performansı, sevilen şarkıları ve müzik piyasasında ses getiren çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Resul Dindar, yılın son ayında arabesk ruhunu Karadeniz ezgileriyle harmanlayan yeni bir aşk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

12 Aralık'ta tarihinde dinleyicisiyle buluşan “Yalanlar”, Rd Müzik yapımcılığında yayınlandı. Şarkının sözü ve müziği, Resul Dindar’ın daha önceki hitleri “Hiç” ve **“En Sonum”**un da yaratıcı ismi olan Zeki Uçkan imzası taşıyor.

“Yalanlar”; Resul Dindar’ın duygu dolu, naif sesi ve arabesk tınılara ustalıkla eşlik eden yorumuyla birleşerek dinleyenlere derin bir aşk hikâyesi sunuyor. Akılda kalıcı sözleri ve içtenliğiyle dikkat çeken şarkı, aşk acısı yaşayan herkesin kendinden bir parça bulacağı güçlü bir eser olarak daha şimdiden kalplerde yer etmeye başladı. 2025 yılına veda etmeye hazırlanırken, Resul Dindar’ın Yalanlar’ı; kalbindekilere veda edemeyenlerin yoldaşı olmaya ve onların duygularına eşlik etmeye hazır…

