  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı

Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı... İşte detaylar...

Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı

Sahnelerdeki güçlü performansı, sevilen şarkıları ve müzik piyasasında ses getiren çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Resul Dindar, yılın son ayında arabesk ruhunu Karadeniz ezgileriyle harmanlayan yeni bir aşk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

 Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı

12 Aralık'ta tarihinde dinleyicisiyle buluşan “Yalanlar”, Rd Müzik yapımcılığında yayınlandı. Şarkının sözü ve müziği, Resul Dindar’ın daha önceki hitleri “Hiç” ve **“En Sonum”**un da yaratıcı ismi olan Zeki Uçkan imzası taşıyor.

 Resul Dindar’dan yüreklere işleyen aşk şarkısı

“Yalanlar”; Resul Dindar’ın duygu dolu, naif sesi ve arabesk tınılara ustalıkla eşlik eden yorumuyla birleşerek dinleyenlere derin bir aşk hikâyesi sunuyor. Akılda kalıcı sözleri ve içtenliğiyle dikkat çeken şarkı, aşk acısı yaşayan herkesin kendinden bir parça bulacağı güçlü bir eser olarak daha şimdiden kalplerde yer etmeye başladı. 2025 yılına veda etmeye hazırlanırken, Resul Dindar’ın Yalanlar’ı; kalbindekilere veda edemeyenlerin yoldaşı olmaya ve onların duygularına eşlik etmeye hazır…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti