 Malik Abacı Snob Magazin'in yeni yıl davetine eşi Mehtap Abacı ile katıldı

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı.

(Malik Abacı - Mehtap Abacı - Melis Sayım)

Geceye sponsorumuz Malik Abacı, eşi Mehtap Abacı ile katıldı. İkiliye, Melis Sayım da eşlik etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.