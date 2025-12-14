Seda Türkmen'den annelik mesajı!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Oyuncu Seda Türkmen oldu. Türkmen, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

BİR AN ÖNCE ANNE OLMAK İSTİYORUM

Seda Türkmen, efsane yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu’yla 6 aydır beraberdi. Çift Eylül ayında Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturmuştu. Yeni gelin Seda Türkmen bir an önce anne olmak istediğini şu sözlerle dile getirdi. “Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum . 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum . Kadınların süreceği çok farklı ilerliyor mutlaka Amh hormonunuza baktırın. Yaşım daha 37 - 35 demeden baktırılmalı. Ben yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için. Bu konuda özellikle paylaşım yapacağım çünkü kadınlar bu konuda konuşmaya çekiniyor."



MENAPOZA GİRME İHTİMALİM YÜZÜNDEN KADIN OLARAK KENDİMİ EKSİK HİSSETTİM

Seda Türkmen kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile 2017 yılında evlenmiş sadece iki yıl sonra 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Türkmen sözlerine şöyle devam etti “Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım bir şeyi çok istersen olamıyormuş. Bir gün bir gittim Amh hormonumun çok düşük olduğunu öğrendim ve paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim. Bunu öğrenen insanlar ‘ay daha çok gençsin’ gibi söylemleri oluyor. Ufak ufak iğne gibi cümleler yoruyor. Hiçbir şey için erken ya da geç değil.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.