 Zerrin Özer’den Geliyorlar Gidiyorlar

Türk müziğinin sadece sesiyle değil, ödün vermeyen duruşuyla da ekol olan dev ismi Zerrin Özer, müzik dünyasını sarsacak yeni bir "manifesto" hikayesiyle geri dönüyor.

Her şarkısıyla ruhumuza dokunan ve her yorumuyla bir döneme damga vuran efsane sanatçı, bu kez günümüzün içi boşaltılmış duygularına ve "hızlı tüketim" odaklı ilişkilerine karşı bir manifesto niteliği taşıyan "Geliyorlar Gidiyorlar" adlı yeni teklisini dinleyicisiyle buluşturuyor. Modern hayatın dayattığı yüzeysel aşklara ve geçici heveslere karşı vakur bir duruş sergileyen eser, sanatçının tecrübesiyle harmanlanmış yüksek bir enerji taşıyor.

Sözleri Habil Ceyhan’a, bestesi ise Bülent Yetiş’e ve aranjesi Mustafa Arapoğlu’na ait olan şarkı, ilk görüşte söylenen samimiyetsiz sözlerin ve sahte duyguların yarattığı karmaşayı Zerrin Özer’in o kendine has, güçlü sesiyle yorumluyor.

Şeker Yapım etiketi ve A.Kadir Şeker’in vizyoner prodüktörlüğüyle hayat bulan proje, teknik kalitesiyle de dikkat çekiyor. Göksel Kamçı’nın aranjör koltuğunda oturduğu çalışma, hem dans pistlerinin dinamizmini hem de derinlikli bir müzikaliteyi aynı yerde sergilemektedir.

Şarkının ruhundaki o dik duruşu görsel bir şölene dönüştüren yönetmen Nihat Ulaş ise, klibin her karesinde Zerrin Özer’in ikonik tavrını modern bir sinematografiyle taçlandırıyor. "Geliyorlar Gidiyorlar", 1 Mayıs tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini alacak. Türk müziğinin zamansız sesinden gelen bu yeni hit, samimiyet arayan tüm müzikseverler için sezonun en iddialı çıkışlarından biri olmaya aday görünüyor.

