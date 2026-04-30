Ragga Oktay: İsim babam Erol Köse

Müzik dünyasının kendine has tarzıyla 90’lara damga vuran ismi Ragga Oktay, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu “Cemre ile TBT” programına konuk oldu.

Sanat hayatından gençlik yıllarına, müzik kariyerinin dönüm noktalarından televizyon dünyasına uzanan yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulunan Ragga Oktay, yüzü olduğu GSM markasının reklamlarında tanıştığı Gülse Birsel ile ilgili bugüne dek hiç paylaşmadığı anılarını da paylaştı.

BENİM MÜZİĞİM: RAGGA OKTAY TARZI

Kendi müzikal kimliğini “özgün ve beni mutlu eden bir tarz” olarak tanımlayan sanatçı, ikinci albümündeki başarının en büyük sebebini Türkçe’sini geliştirmesine bağladı. Müziğini ise “R harfiyle başlayan tüm tarzların ve Türk motiflerinin harmanı” olarak özetledi.

Sanat yolculuğuna dair de konuşan Oktay, müziğe olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“Aklım hep şarkıyla çalışıyordu. Düşündüklerimi melodiyle düşünüyordum, sevdiklerimi melodilerle seviyordum.”

Ragga Oktay’ın Cemre ile TBT’de anlattığı diğer konu başlıkları ise şöyle:

“Futbolcu olamadım, ama şarkıcı oldum”

Hollanda’da 15 yıl futbol oynayan Ragga Oktay, Türkiye’ye geliş hikâyesini paylaştı:

“Galatasaray’a transfer olma hayaliyle geldim, ama yolum Unkapanı’na düştü. Futbolcu olamadım ama şarkıcı oldum.”

90’LAR, CARTEL VE RAP’İN TÜRKİYE’YE GELİŞİ

90’lı yıllara damga vuran süreçte yer alan sanatçı, Cartel grubunun Türkiye’de rap müziğin yayılmasındaki rolünü anlattı ve bu oluşumun kendi kariyerine de kapı açtığını ifade etti.

REKLAMLAR, YÜKSELİŞ VE ZOR DÖNEMLER

Rol aldığı reklam projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Ragga Oktay, bu sürecin hem büyük bir popülerlik hem de zorluk getirdiğini söyledi. “Kim bu adam?’ dediklerinde başardığımı anladım. Milyonlarca insana ulaştım.”

PİYASA ÇOK ACAYİP

Müzik sektöründeki zorluklara da değinen Oktay, “Türkiye’de bir insan sürekli gündemdeyse korkun ondan. Gerçek sanatçının üretmesi için bazen ortadan kaybolması gerekiyor,” diyerek sektör eleştirisinde bulundu.

Programda ayrıca müzik piyasasındaki değişim, yeni nesil sanatçılar, beste süreçleri ve geçmişten bugüne yaşadığı dönüşüm de ele alındı. “30 yıl önce bu vizyonu Türkiye’ye biz getirdik” diyen Ragga Oktay, kendi hikâyesini ise şu sözlerle özetledi: “Bir şey değil… Bugüne kadar yaptıklarım için.”

Cemre ile TBT’nin bu bölümü, izleyicilere nostalji dolu bir yolculuk sunarken Ragga Oktay’ın bilinmeyen yönlerini de gözler önüne seriyor.

