Koray Candemir’den yeni solo albüm

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Koray Candemir, merakla beklenen 3. solo albümü ‘Kendine Uzak’ ile dijital müzik platformlarındaki yerini aldı.

Koray Candemir, 11 yeni şarkıdan oluşan ‘Kendine Uzak’ albümünde yine güçlü söz yazarlığı ve müzikal kimliğiyle öne çıkıyor. Albümde yer alan 11 parçanın 9’unun söz ve bestesi sanatçının kendisine ait. ‘Dönmedolap’ adlı şarkının sözleri M.Ş.Ş. imzası taşırken, ‘Toz Bulutları’ ve ‘Ateşe Attım’ şarkıları ise Gece grubundan tanıdığımız Eren Çilalioğlu ve albümün co-prodüktörlüğünü üstlenen Cem Şahin ile birlikte yazıldı. Albümün kayıtları, ekibin Kilyos’taki kendi stüdyosu nestsound’da tamamlandı.

KORAY CANDEMİR’İN YENİ ALBÜM LANSMAN KONSERİ 9 MAYIS’TA DASDAS’TA!
‘Kendine Uzak’, Koray Candemir’in müzikal yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralarken, sanatçı 9 Mayısta Das Das’ta gerçekleştirilecek lansman konserinin hazırlıklarına devam ediyor. Sahnede dinleyicileriyle buluşacağı lansman konseri bu özel projenin en güçlü buluşma anlarından biri olacak.

 

Sanatçı daha sonra Ankara ve İzmir konserleriyle sevenleriyle buluşacak.

