Emre Altuğ'dan Yalı Çapkını açıklaması

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Emre Altuğ, soruları yanıtladı.



Kombiniyle dikkat çeken Emre Altuğ, "Hazırlanması 10 dakika sürdü ama düşünmesi birkaç gün sürdü. Aklıma böyle bir şey geldi, güzel ve samimi görünmek istedim" dedi. Konserlerinin konuşulmasına, "Ekibimizle çok emek sarf ediyoruz. Her konserimizi ayrı ayrı tasarlıyoruz. Her çıkacağımız yeri düşünerek hazırlıyoruz içeriği, repertuvarı ve ışıkları... Karşılığını buluyor olması çok hoş. 'Bir Pop Masalı' ayrı aylarca emek harcadık, beğenilmiş olması beni mutlu ediyor" diye konuştu. 'Yalı Çapkını' dizisinde Mert Ramazan Demir'le görüşmesi hakkında Altuğ, "Sevgimiz her zaman baki. Oradaki hiç kimsenin çekişmesi olmadı. Bu arkadaşlık devam eder" diye konuştu. 'Yalı Çapkını'nın halen konuşulmasına Altuğ, "Yalnız Türkiye'de değil dünyanın neresinde konsere gitsem aynı sevgi var. Özel bir iş oldu. Dünya çapında bir iş çıktı" açıklamasını yaptı. Sanatçı, "Aynı kadroyla bir dizi daha olur mu?" sorusuna, "Bugün 'Bir İstanbul Masalı' dizisi için konuşulduğunu gördüm. Şu hoşuma gider 15-20 sene sonra, 'Ne hale geldiler, ne durumdalar' hikayeyi oradan görmek güzel olabilir. 'Yalı Çapkını'nın getirdiği başarı hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.