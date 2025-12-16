 Ünlü isimler Snob Magazin'in yeni yıl partisine akın etti

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi.

Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşandığı gecede, ünlü isimler davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



HER KONSERİMİZİ AYRI AYRI TASARLIYORUZ

Kombiniyle dikkat çeken Emre Altuğ, "Hazırlanması 10 dakika sürdü ama düşünmesi birkaç gün sürdü. Aklıma böyle bir şey geldi, güzel ve samimi görünmek istedim" dedi. Konserlerinin konuşulmasına, "Ekibimizle çok emek sarf ediyoruz. Her konserimizi ayrı ayrı tasarlıyoruz. Her çıkacağımız yeri düşünerek hazırlıyoruz içeriği, repertuvarı ve ışıkları... Karşılığını buluyor olması çok hoş. 'Bir Pop Masalı' ayrı aylarca emek harcadık, beğenilmiş olması beni mutlu ediyor" diye konuştu. 'Yalı Çapkını' dizisinde Mert Ramazan Demir'le görüşmesi hakkında Altuğ, "Sevgimiz her zaman baki. Oradaki hiç kimsenin çekişmesi olmadı. Bu arkadaşlık devam eder" diye konuştu. 'Yalı Çapkını'nın halen konuşulmasına Altuğ, "Yalnız Türkiye'de değil dünyanın neresinde konsere gitsem aynı sevgi var. Özel bir iş oldu. Dünya çapında bir iş çıktı" açıklamasını yaptı. Sanatçı, "Aynı kadroyla bir dizi daha olur mu?" sorusuna, "Bugün 'Bir İstanbul Masalı' dizisi için konuşulduğunu gördüm. Şu hoşuma gider 15-20 sene sonra, 'Ne hale geldiler, ne durumdalar' hikayeyi oradan görmek güzel olabilir. 'Yalı Çapkını'nın getirdiği başarı hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA İNSANA HİTAP ETMEYE BAŞLADIK

'Uzak Şehir' dizisi oyuncuları Çağla Şimşek, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya, birlikte kamera karşısına geçti. Ferit Kaya, geceye eşi Yasemin Ceren Topçu ile katıldı. 2025 için Kaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Arada sinema filmi çektik, güzel devam ediyor. İnşallah 2026'da öncelikle sağlık ve huzur olsun gerisi gelir" dedi. Çağatay Ulusoy için Kaya, "Sette ve normal hayatta iyi anlaşıyoruz. Çalışkan ve işine sahip çıkan biri" diye konuştu. 'Uzak Şehir' ekibi ve oyuncularının halay videosunun gündem olmasına Kaya, "Güzel video oldu. İki aydır kafamda kurguluyordum. Ara ara çekiyordum. Ortaya güzel video çıktı" dedi. Kaya, "Diziyle birlikte hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Daha fazla insana hitap etmeye başladık. Daha büyük kitlelere ulaştık. İyi bir projede olduğumuz için mutluyuz" yanıtını verdi. Burç Kümbetlioğlu, "Benim için oturmuş bir ekibin içine girmek iyi anlaşan ekiple çalışmak ve iyi bir projeni içinde yer almak mutluluk verici. Mardin'de olmaktan da mutluyum" dedi.

BAŞARI GELDİKÇE ZORLUKLARI UMURSAMIYORSUNUZ

Okan Buruk, "İnşallah yeni yıl ülkemiz ve Türk futbolu için güzel bir yıl olsun. Bireysel olarak herkesin dualarının ve dileklerinin kabul olduğu bir yıl olsun" dedi. Hem Türkiye hem Avrupa temposu için Buruk, "Türk futbolunda önemli şeylerden biri hem ülkemizde hem Avrupa'da başarılı olmak. Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Şampiyonluk çok önemli... Özellikle Galatasaray gibi bir takımın ve bizlerin yoğun çalışması gerekiyor. Bu bizi zaman zaman mental ve fizik olarak yoruyor. Futbol böyle bir sektör. Dünyadaki futbol adamları ve futbolcular ağır şartlarda altında çalışıyor. Güzel yanları ve zorlukları var. Başarı geldikçe zorlukları umursamıyorsunuz" dedi.



SEKTÖR ŞU AN ALLAK BULLAK

Trafikten dert yanan Coşkun Sabah, "Özel hayatımdan mutlu olmaya çalışıyorum. İstanbul trafiği ve hayat standartımızın düştüğünden dem vurmak istiyorum. 70-80 ve 90'lı yılları yaşamış biri olarak söylüyorum, bir yerden bir yere gidemiyoruz. Hayat kalitemiz düştü. Ancak böyle ayda yılda bir çıkıyoruz, içeride birçok arkadaşımı göreceğim" dedi. Yapay zeka için şarkıcı, "Mesleğimize göz dikiyorlar, beste yapıyorlar. Aynı zamanda kayıt stüdyomuz var, müzik sektörünün tam içindeyim. Biz bir albümü 6-7 ayda hazırlıyoruz, yapay zekada 10 dakikada bitiriyor. Hem aranjörler hem de stüdyo sahipleri çıkmazda. Önümüzdeki günlerde her şeye gebeyiz. Sektör şu an allak bullak. Biraz İngilizcen olsun işi bitiriyorsunuz" açıklamasını yaptı. Yumurta işinden çıkan Sabah, "Çalmalar çırpmalar gani... Ben bıraktım, çünkü müzik sektörü keyifli. Biz çalışıyoruz, zarfımızı alıp bay bay diyip gidiyoruz" şeklinde konuştu.



MAYIS AYINDA DÜĞÜN VAR

Boğaç Aksoy, nişanlısı Yaşam Ezgi Yaşar'la katıldı. 2026'da evlilik mesajı veren oyuncu, "Nişanlandık, her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz" dedi. Evlilik teklifini anlatan Yaşar, "Sürpriz oldu. Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı. Ona sürpriz yaparken asıl sürpriz bana oldu" açıklamasını yaptı.



İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SANAT

2025 için Züleyha Ortak, "Yoğun geçti. Bir yandan Kültür Yolu Festivalleri... 'Züleyha ile Sınırsız Sohbetler'le Beyhan Budak ile tam 17 şehir gezdik. 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' ve 'Melike Öcalan ile Müziğin Ritmi' derken yoğundu. 2026 yılı yine yoğun olacak bir yandan da YouTube devam ediyor. İşimiz gücümüz sanat, insanları biraz rahatlatmayı ve ferahlatmayı, başarabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.



YAKIN ZAMANDA SÜRPRİZLERİM OLACAK

Yeni projeler için Gökberk Yıldırım, "Üzerine konuştuğumuzu projeler var, yakın zamanda sürprizlerim olacak. Şu an dinleniyorum" dedi.

GÜZEL ŞEYLER OLMADI HAYATIMDA

Özlem Yıldız geceye sevgilisi Mete Vardar'la katıldı. Sunucu, "O pek göz önünde olmayı sevmiyor. Nadir gecelerinden biridir birlikte geldiğimiz. Ben ışıkların önünde o arkasında" dedi. 2025 için Yıldız, "Sevmedim. Güzel şeyler olmadı hayatımda. 2026'da daha güzel şeyler bekliyorum. Mete Bey'le 2026'yı Kıbrıs'ta karşılayacağız" diye konuştu.



2026 İÇİN HEYECANLIYIM

Aslıhan Karalar, "2026 benim yılım olsun. Güzel gelişmeler var. Yeni işler var. 2026 için heyecanlıyım. Bir program konusu var, detay veremiyorum. Tempolu 2026 beni bekliyor" dedi.



İNSANLAR DAHA DA GÜLMELİ...

Hayrettin, "Hep kötü geçiyor demeyelim biz güzelleştireceğiz. Biz komedi yapıyoruz, insanları güldürmeye çalışıyoruz. İnsanlar daha da gülmeli... Biz memnunuz, gerçek bir program yapıyoruz" dedi.



BAŞIMIZIN TACI

Kenan Çoban, Muhammet Gömük ve Çağlayan Topaloğlu, birlikte kamera karşısına geçti. Gömük, "İzmir'den bu davet için geldik" dedi. 2025 için Topaloğlu, "Dünya adına iyi geçmedi. Artık daha güzelliklerin olduğu ve barış dolu bir dünya olsun. İyi dönemlerden geçmiyoruz" dedi. Çoban, "İnşallah 2026'da güzel bir yıl geçireceğiz" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde babası Mustafa Topaloğlu'nun sahnesinde ağırlayan Çağlayan Topaloğlu, "Artık arabesk yapıyorum. Babamda, 'Oğluma sürekli söylüyorum arabesk yap popüler müzikten uzaklaş' diyor. Bir dönem bana şarkı yapmış gecenin 05.00'de beni uyandırdı. 'Senin aşkın laylaylom, patladı balon bom bom' diye şarkı hit olacak demişti. Babama sahnede, 'Mahsun Kırmızıgül'e 'Yıkılmadım' yaptın kendine 'Emine' şarkısını yaptın bana bunu mu yaptın' diye takıldım. Esprini güzel sahne oldu. İyi ki bizim babamız, başımızın tacı" açıklamasını yaptı.



TEMİZLİK TAKINTIMDAN KURTULMAK İSTİYORUM

Dilan Çıtak geceye Levent Dörter ile katıldı. 'Survivor'a gidecek olan Çıtak, "Şimdiden kaygı başladı. Ne yapacağım nasıl gideceğim. Dünyadan bütün bağlantını kesiyorsun, bu beni tedirgin ediyor. Yaşam hayatında sıkıntı var. Duş alma ve temizlik. Titizlik ve temizlik takıntımdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu. Dörter, "Dilan şampiyon olur gelir" diyerek, eşini motive etti. Çıtak, "Öyle bir hırsım yok. O kadar kalmak istemiyorum. Üç ay... Altı ay nasıl uzaklaşayım" dedi.

BENDEN DOLAYI GÖZLÜK

Berdan Mardini ile Şafak Sezer, geceye birlikte katıldı. İkili, kırmızı halı pozlarıyla dikkat çekti. İkili, 'kim daha küçük?' esprisi yaparak, kimliklerini çıkardı. Mardini, "Benden büyük" dedi. Sezer, "2042'e girecek gibi gözlük var. Matrix'e benzetenler oldu" sözlerine, "Gözümde ben var, ışıkla temas etmemesi lazım. Gözlüğü ondan takıyorum" ifadelerini kullandı.

'2025 benim için hareketli geçti'

Cemal Hünal, "2025 benim için hareketli geçti. 2026'nın da hareketli olmasını bekliyorum" dedi.



RAP GÜNLÜK İŞ

'Kına şarkısının ses getirmesine Berna Tan, "Sürekli kına üzerine işler yapıyorum. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Bir tane kına şarkısı vardı, onu değiştirdik" dedi. Yapay zeka ve raple ilgili şarkıcı, "Yapay zeka başka bir şey, girmeyi istemiyorum. Rapin dinleyicisi bir gün, ikinci gün duyamıyorum ve bulamıyorum. Günübirlik şarkılar olduğu için raple ilgili konuşmak istemiyorum. Rap bana göre sanat değil" ifadelerini kullandı.

