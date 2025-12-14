 Zuhal Olcay ve Emir Ersoy'dan yeni yıl konseri

Emir Ersoy ft. Zuhal Olcay, yeni yılı erken getirdi. İkili, Palladium Ataşehir AVM’de misafirlerine erken yılbaşı konseri verdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 2025 uğurlandı.

Fenomen şarkıların çalındığı gecede hava soğuk olmasına rağmen binlerce kişi alanı terk etmeyerek, coşku yaşadı.

ÖZEL GÜNLERİ SEVMİYORUM

Zuhal Olcay, "Bu yıl nasıl geçti anlamadım. Yazın konserlerim vardı. Tiyatro oyunlarımI sahneledim. Koşturuyorum. 2026'da sanırım öyle olacak. Nisanda yine Amerika'da konserlerim var. Ocakta Dubai'de klip çekimimi gerçekleştireceğim. Hepimiz ve ülkemiz için daha güzel günlerin yaşanacağı bir yıl olsun" dedi. Özel günlerde sahne alan sanatçı, "Bu sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna, "Çocukluğumdan beri özel günleri hep sevmemişimdir. Buna doğum günümde dahil. Doğum günü ve yılbaşı kutlamasında işim yoksa evde ve yalnız olmayı tercih ediyorum. Çalışmak bu ızdıraptan kurtarıyor" yanıtını verdi.

BODRUM DETOKS GİBİ

Emir Ersoy, "2025'in meyvelerini 2026'da alacağız gibi, öyle çalışmalarımız var. Pandemiden sonra iş dengeleri dengesizleşti. Yavaş yavaş oturmaya başladı. 2026 güzel ve mutlu bir yıl olsun" dedi. 31 Aralık için müzisyen, "Ben konserdeyim. Bir sıkıntı olmuyor, işim bu. İnsanlarla bir aradayız, ekip arkadaşlarımızı düşünmek zorundayız. Doğum günü, bayram ve yılbaşı gibi düşünmüyoruz. Sonrasında telafi oluyor. Daha sonra bir gün yerine belki üç gün kutluyoruz" diye konuştu. Ersoy, "Kadınlarla alışverişe çıkmak zordur derler, Gökçe Hanım (Gökçe Bahadır) bu konularda nasıl?" sorusuna, "Bir şikayetim yok, çıkmıyorum. Beraber alışverişe çıktığımızda oluyor ama bir mağazaya girdiğim gibi bakıp, gömlek, tişört ve pantolon alırım. Çoğu zaman denemem bile. Gökçe biraz daha bakar ve dener. Benim kısa sürüyor, onun için mağazalarda dağlıyoruz" yanıtını verdi. Bodrum'da köy hayatları olmasına müzisyen, "Nefes alma yerimiz. İstanbul'un koşturmasından oraya gidip hayat detoksu gibi oluyor. Köyün içinde yaşıyoruz. Bir şeyleri kendimiz yetiştiriyoruz. Komşular yumurta gibi şeyler getiriyor. Döndüğümüzde yeni bir enerji oluyor. Tamamen yerleşme gibi bir şey yok. Müzik yapmam lazım. İnsanlardan besleniyoruz, enerjimizi onlardan alıyoruz. Dünyadaki olaylara göre beste yapıyoruz. 80 yaşında İstanbul'da yine piyano çalıp, konser vereceğim" dedi.

